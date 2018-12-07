07 Aralık 2018, 18:55
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.886 0,16 BIST ANKARA 126.586 1,19 BIST ANTALYA 53.644 -1,29 BIST BALIKESİR 47.437 -0,12 BIST BURSA 132.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.886 0,16
BIST ANKARA 126.586 1,19
BIST ANTALYA 53.644 -1,29
BIST BALIKESİR 47.437 -0,12
BIST BURSA 132.032 -1,05
BIST DENIZLI 76.527 1,35
BIST ISTANBUL 93.689 -0,12
BIST IZMIR 154.178 1,17
BIST KAYSERI 275.327 0,94
BIST KOCAELI 221.537 2,07
BIST KONYA 66.746 -0,23
BIST TEKIRDAĞ 159.845 0,68


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
07 Aralık 2018 Cuma 18:55