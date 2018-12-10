10 Aralık 2018, 18:36
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.088 -0,43 BIST ANKARA 124.586 -1,58 BIST ANTALYA 54.169 0,98 BIST BALIKESİR 46.970 -0,98 BIST BURSA 129.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.088 -0,43
BIST ANKARA 124.586 -1,58
BIST ANTALYA 54.169 0,98
BIST BALIKESİR 46.970 -0,98
BIST BURSA 129.291 -2,08
BIST DENIZLI 76.512 -0,02
BIST ISTANBUL 92.456 -1,32
BIST IZMIR 154.481 0,20
BIST KAYSERI 276.938 0,59
BIST KOCAELI 216.027 -2,49
BIST KONYA 62.672 -6,10
BIST TEKIRDAĞ 157.151 -1,69


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:36