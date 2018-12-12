12 Aralık 2018, 18:44
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.796 -3,01 BIST ANKARA 120.104 -3,27 BIST ANTALYA 52.369 -3,28 BIST BALIKESİR 44.662 -4,33 BIST BURSA 126.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.796 -3,01
BIST ANKARA 120.104 -3,27
BIST ANTALYA 52.369 -3,28
BIST BALIKESİR 44.662 -4,33
BIST BURSA 126.456 -3,33
BIST DENIZLI 75.167 -1,91
BIST ISTANBUL 90.792 -1,10
BIST IZMIR 148.165 -3,48
BIST KAYSERI 263.211 -3,75
BIST KOCAELI 208.059 -1,96
BIST KONYA 56.770 -4,42
BIST TEKIRDAĞ 149.083 -4,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:44