Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|175.796
|-3,01
|BIST ANKARA
|120.104
|-3,27
|BIST ANTALYA
|52.369
|-3,28
|BIST BALIKESİR
|44.662
|-4,33
|BIST BURSA
|126.456
|-3,33
|BIST DENIZLI
|75.167
|-1,91
|BIST ISTANBUL
|90.792
|-1,10
|BIST IZMIR
|148.165
|-3,48
|BIST KAYSERI
|263.211
|-3,75
|BIST KOCAELI
|208.059
|-1,96
|BIST KONYA
|56.770
|-4,42
|BIST TEKIRDAĞ
|149.083
|-4,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:44