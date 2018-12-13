Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.014
|0,69
|BIST ANKARA
|121.402
|1,08
|BIST ANTALYA
|53.062
|1,32
|BIST BALIKESİR
|44.854
|0,43
|BIST BURSA
|126.986
|0,42
|BIST DENIZLI
|83.267
|10,78
|BIST ISTANBUL
|92.093
|1,43
|BIST IZMIR
|151.468
|2,23
|BIST KAYSERI
|267.567
|1,65
|BIST KOCAELI
|209.997
|0,93
|BIST KONYA
|58.209
|2,53
|BIST TEKIRDAĞ
|150.474
|0,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
13 Aralık 2018 Perşembe 18:48