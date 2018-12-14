Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|173.017
|-2,26
|BIST ANKARA
|116.948
|-3,67
|BIST ANTALYA
|53.832
|1,45
|BIST BALIKESİR
|43.414
|-3,21
|BIST BURSA
|124.531
|-1,93
|BIST DENIZLI
|83.353
|0,10
|BIST ISTANBUL
|91.391
|-0,76
|BIST IZMIR
|149.558
|-1,26
|BIST KAYSERI
|261.020
|-2,45
|BIST KOCAELI
|213.529
|1,68
|BIST KONYA
|57.306
|-1,55
|BIST TEKIRDAĞ
|147.700
|-1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
14 Aralık 2018 Cuma 19:44