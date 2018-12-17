Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|170.666
|-1,36
|BIST ANKARA
|115.366
|-1,35
|BIST ANTALYA
|56.171
|4,35
|BIST BALIKESİR
|43.117
|-0,68
|BIST BURSA
|122.762
|-1,42
|BIST DENIZLI
|80.701
|-3,18
|BIST ISTANBUL
|90.428
|-1,05
|BIST IZMIR
|149.129
|-0,29
|BIST KAYSERI
|258.293
|-1,04
|BIST KOCAELI
|214.704
|0,55
|BIST KONYA
|56.517
|-1,38
|BIST TEKIRDAĞ
|148.693
|0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
Kaynak: AA