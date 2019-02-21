Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.458
|0,87
|BIST ANKARA
|127.940
|0,74
|BIST ANTALYA
|51.989
|1,66
|BIST BALIKESİR
|49.275
|0,37
|BIST BURSA
|143.652
|-0,47
|BIST DENIZLI
|83.437
|0,19
|BIST ISTANBUL
|102.784
|-0,67
|BIST IZMIR
|156.194
|-0,05
|BIST KAYSERI
|340.639
|1,99
|BIST KOCAELI
|245.425
|2,12
|BIST KONYA
|58.595
|1,34
|BIST TEKIRDAĞ
|166.517
|0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA