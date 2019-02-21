21 Şubat 2019, 19:20
»»

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.458 0,87 BIST ANKARA 127.940 0,74 BIST ANTALYA 51.989 1,66 BIST BALIKESİR 49.275 0,37 BIST BURSA 143.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.458 0,87
BIST ANKARA 127.940 0,74
BIST ANTALYA 51.989 1,66
BIST BALIKESİR 49.275 0,37
BIST BURSA 143.652 -0,47
BIST DENIZLI 83.437 0,19
BIST ISTANBUL 102.784 -0,67
BIST IZMIR 156.194 -0,05
BIST KAYSERI 340.639 1,99
BIST KOCAELI 245.425 2,12
BIST KONYA 58.595 1,34
BIST TEKIRDAĞ 166.517 0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA