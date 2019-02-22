22 Şubat 2019, 18:49
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.272 2,10 BIST ANKARA 129.446 1,18 BIST ANTALYA 51.613 -0,72 BIST BALIKESİR 50.013 1,50 BIST BURSA 144.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.272 2,10
BIST ANKARA 129.446 1,18
BIST ANTALYA 51.613 -0,72
BIST BALIKESİR 50.013 1,50
BIST BURSA 144.287 0,44
BIST DENIZLI 83.284 -0,18
BIST ISTANBUL 104.503 1,67
BIST IZMIR 157.779 1,01
BIST KAYSERI 343.931 0,97
BIST KOCAELI 247.885 1,00
BIST KONYA 59.016 0,72
BIST TEKIRDAĞ 169.898 2,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA