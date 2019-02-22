Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.272
|2,10
|BIST ANKARA
|129.446
|1,18
|BIST ANTALYA
|51.613
|-0,72
|BIST BALIKESİR
|50.013
|1,50
|BIST BURSA
|144.287
|0,44
|BIST DENIZLI
|83.284
|-0,18
|BIST ISTANBUL
|104.503
|1,67
|BIST IZMIR
|157.779
|1,01
|BIST KAYSERI
|343.931
|0,97
|BIST KOCAELI
|247.885
|1,00
|BIST KONYA
|59.016
|0,72
|BIST TEKIRDAĞ
|169.898
|2,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA