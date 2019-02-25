25 Şubat 2019, 18:45
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.650 1,82 BIST ANKARA 129.212 -0,18 BIST ANTALYA 52.166 1,07 BIST BALIKESİR 50.956 1,88 BIST BURSA 152.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.650 1,82
BIST ANKARA 129.212 -0,18
BIST ANTALYA 52.166 1,07
BIST BALIKESİR 50.956 1,88
BIST BURSA 152.265 5,53
BIST DENIZLI 83.790 0,61
BIST ISTANBUL 105.926 1,36
BIST IZMIR 157.550 -0,15
BIST KAYSERI 355.958 3,50
BIST KOCAELI 246.951 -0,38
BIST KONYA 60.533 2,57
BIST TEKIRDAĞ 177.625 4,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA