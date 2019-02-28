28 Şubat 2019, 18:49
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.023 0,84 BIST ANKARA 128.325 0,52 BIST ANTALYA 53.453 1,87 BIST BALIKESİR 52.291 -0,77 BIST BURSA 151.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.023 0,84
BIST ANKARA 128.325 0,52
BIST ANTALYA 53.453 1,87
BIST BALIKESİR 52.291 -0,77
BIST BURSA 151.405 0,00
BIST DENIZLI 87.041 2,68
BIST ISTANBUL 105.845 0,97
BIST IZMIR 156.663 0,66
BIST KAYSERI 368.110 0,28
BIST KOCAELI 245.741 -1,27
BIST KONYA 59.773 1,09
BIST TEKIRDAĞ 179.309 1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA