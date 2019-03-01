Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|187.104
|-0,49
|BIST ANKARA
|125.925
|-1,87
|BIST ANTALYA
|54.105
|1,22
|BIST BALIKESİR
|50.323
|-3,76
|BIST BURSA
|151.034
|-0,25
|BIST DENIZLI
|86.809
|-0,27
|BIST ISTANBUL
|104.742
|-1,04
|BIST IZMIR
|157.585
|0,59
|BIST KAYSERI
|362.986
|-1,39
|BIST KOCAELI
|245.215
|-0,21
|BIST KONYA
|60.001
|0,38
|BIST TEKIRDAĞ
|175.654
|-2,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA