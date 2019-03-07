07 Mart 2019, 18:46
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.158 -1,37 BIST ANKARA 124.832 -1,16 BIST ANTALYA 53.761 -1,13 BIST BALIKESİR 47.629 -2,75 BIST BURSA 148.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.158 -1,37
BIST ANKARA 124.832 -1,16
BIST ANTALYA 53.761 -1,13
BIST BALIKESİR 47.629 -2,75
BIST BURSA 148.833 -3,20
BIST DENIZLI 85.663 -1,20
BIST ISTANBUL 103.452 -1,17
BIST IZMIR 143.071 -3,16
BIST KAYSERI 366.058 -0,11
BIST KOCAELI 247.874 -0,77
BIST KONYA 60.935 -3,40
BIST TEKIRDAĞ 174.660 -2,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA