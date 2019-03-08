Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|183.895
|-2,27
|BIST ANKARA
|123.318
|-1,21
|BIST ANTALYA
|53.590
|-0,32
|BIST BALIKESİR
|47.516
|-0,24
|BIST BURSA
|147.289
|-1,04
|BIST DENIZLI
|84.021
|-1,92
|BIST ISTANBUL
|102.961
|-0,47
|BIST IZMIR
|144.118
|0,73
|BIST KAYSERI
|355.006
|-3,02
|BIST KOCAELI
|244.352
|-1,42
|BIST KONYA
|60.255
|-1,12
|BIST TEKIRDAĞ
|169.611
|-2,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA