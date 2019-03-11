11 Mart 2019, 18:42
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.380 0,81 BIST ANKARA 121.178 -1,73 BIST ANTALYA 53.234 -0,66 BIST BALIKESİR 46.389 -2,37 BIST BURSA 143.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.380 0,81
BIST ANKARA 121.178 -1,73
BIST ANTALYA 53.234 -0,66
BIST BALIKESİR 46.389 -2,37
BIST BURSA 143.361 -2,67
BIST DENIZLI 82.742 -1,52
BIST ISTANBUL 102.514 -0,43
BIST IZMIR 142.284 -1,27
BIST KAYSERI 364.101 2,56
BIST KOCAELI 244.814 0,19
BIST KONYA 59.945 -0,51
BIST TEKIRDAĞ 171.996 1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA