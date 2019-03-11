Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.380
|0,81
|BIST ANKARA
|121.178
|-1,73
|BIST ANTALYA
|53.234
|-0,66
|BIST BALIKESİR
|46.389
|-2,37
|BIST BURSA
|143.361
|-2,67
|BIST DENIZLI
|82.742
|-1,52
|BIST ISTANBUL
|102.514
|-0,43
|BIST IZMIR
|142.284
|-1,27
|BIST KAYSERI
|364.101
|2,56
|BIST KOCAELI
|244.814
|0,19
|BIST KONYA
|59.945
|-0,51
|BIST TEKIRDAĞ
|171.996
|1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA