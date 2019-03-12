12 Mart 2019, 18:52
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.041 -0,18 BIST ANKARA 123.935 2,27 BIST ANTALYA 53.467 0,44 BIST BALIKESİR 46.573 0,39 BIST BURSA 145.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.041 -0,18
BIST ANKARA 123.935 2,27
BIST ANTALYA 53.467 0,44
BIST BALIKESİR 46.573 0,39
BIST BURSA 145.696 1,63
BIST DENIZLI 82.108 -0,77
BIST ISTANBUL 102.719 0,20
BIST IZMIR 143.971 1,19
BIST KAYSERI 361.488 -0,72
BIST KOCAELI 249.927 2,09
BIST KONYA 59.902 -0,07
BIST TEKIRDAĞ 177.244 3,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA