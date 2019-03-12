Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.041
|-0,18
|BIST ANKARA
|123.935
|2,27
|BIST ANTALYA
|53.467
|0,44
|BIST BALIKESİR
|46.573
|0,39
|BIST BURSA
|145.696
|1,63
|BIST DENIZLI
|82.108
|-0,77
|BIST ISTANBUL
|102.719
|0,20
|BIST IZMIR
|143.971
|1,19
|BIST KAYSERI
|361.488
|-0,72
|BIST KOCAELI
|249.927
|2,09
|BIST KONYA
|59.902
|-0,07
|BIST TEKIRDAĞ
|177.244
|3,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA