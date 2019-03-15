Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|189.919
|1,88
|BIST ANKARA
|124.266
|1,47
|BIST ANTALYA
|54.770
|4,84
|BIST BALIKESİR
|46.792
|1,98
|BIST BURSA
|149.696
|2,47
|BIST DENIZLI
|82.408
|1,13
|BIST ISTANBUL
|102.136
|-0,37
|BIST IZMIR
|146.269
|0,84
|BIST KAYSERI
|362.241
|1,38
|BIST KOCAELI
|250.823
|0,33
|BIST KONYA
|61.724
|1,72
|BIST TEKIRDAĞ
|185.792
|-0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA