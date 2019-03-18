Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|190.876
|0,50
|BIST ANKARA
|126.079
|1,46
|BIST ANTALYA
|54.982
|0,39
|BIST BALIKESİR
|47.416
|1,33
|BIST BURSA
|152.495
|1,87
|BIST DENIZLI
|83.626
|1,48
|BIST ISTANBUL
|102.751
|0,60
|BIST IZMIR
|147.813
|1,06
|BIST KAYSERI
|363.154
|0,25
|BIST KOCAELI
|249.854
|-0,39
|BIST KONYA
|62.588
|1,40
|BIST TEKIRDAĞ
|189.305
|1,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA