Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|192.395
|0,80
|BIST ANKARA
|126.029
|-0,04
|BIST ANTALYA
|54.593
|-0,71
|BIST BALIKESİR
|47.514
|0,21
|BIST BURSA
|145.231
|-4,76
|BIST DENIZLI
|84.524
|1,07
|BIST ISTANBUL
|103.645
|0,87
|BIST IZMIR
|147.648
|-0,11
|BIST KAYSERI
|369.460
|1,74
|BIST KOCAELI
|258.038
|3,28
|BIST KONYA
|62.055
|-0,85
|BIST TEKIRDAĞ
|189.337
|0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA