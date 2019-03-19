19 Mart 2019, 19:04
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.395 0,80 BIST ANKARA 126.029 -0,04 BIST ANTALYA 54.593 -0,71 BIST BALIKESİR 47.514 0,21 BIST BURSA 145.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.395 0,80
BIST ANKARA 126.029 -0,04
BIST ANTALYA 54.593 -0,71
BIST BALIKESİR 47.514 0,21
BIST BURSA 145.231 -4,76
BIST DENIZLI 84.524 1,07
BIST ISTANBUL 103.645 0,87
BIST IZMIR 147.648 -0,11
BIST KAYSERI 369.460 1,74
BIST KOCAELI 258.038 3,28
BIST KONYA 62.055 -0,85
BIST TEKIRDAĞ 189.337 0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA