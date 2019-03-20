20 Mart 2019, 13:29
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.242 -1,12 BIST ANKARA 125.365 -0,53 BIST ANTALYA 54.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.242 -1,12
BIST ANKARA 125.365 -0,53
BIST ANTALYA 54.522 -0,13
BIST BALIKESİR 47.566 0,11
BIST BURSA 143.992 -0,85
BIST DENIZLI 83.556 -1,15
BIST ISTANBUL 103.067 -0,56
BIST IZMIR 146.683 -0,65
BIST KAYSERI 363.395 -1,64
BIST KOCAELI 256.414 -0,63
BIST KONYA 61.464 -0,95
BIST TEKIRDAĞ 191.246 1,01


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA