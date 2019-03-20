20 Mart 2019, 19:08
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.878 -2,35 BIST ANKARA 123.722 -1,83 BIST ANTALYA 53.607 -1,81 BIST BALIKESİR 46.641 -1,84 BIST BURSA 142.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.878 -2,35
BIST ANKARA 123.722 -1,83
BIST ANTALYA 53.607 -1,81
BIST BALIKESİR 46.641 -1,84
BIST BURSA 142.184 -2,10
BIST DENIZLI 83.349 -1,39
BIST ISTANBUL 102.063 -1,53
BIST IZMIR 144.343 -2,24
BIST KAYSERI 365.155 -1,17
BIST KOCAELI 253.741 -1,67
BIST KONYA 61.744 -0,50
BIST TEKIRDAĞ 189.893 0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA