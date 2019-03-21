Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|190.512
|1,40
|BIST ANKARA
|124.188
|0,38
|BIST ANTALYA
|53.821
|0,40
|BIST BALIKESİR
|47.008
|0,79
|BIST BURSA
|142.357
|0,12
|BIST DENIZLI
|83.782
|0,52
|BIST ISTANBUL
|102.832
|0,75
|BIST IZMIR
|145.830
|1,03
|BIST KAYSERI
|367.861
|0,74
|BIST KOCAELI
|249.747
|-1,57
|BIST KONYA
|61.690
|-0,09
|BIST TEKIRDAĞ
|191.389
|0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA