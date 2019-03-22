Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|186.487
|-1,64
|BIST ANKARA
|120.518
|-2,13
|BIST ANTALYA
|53.320
|-0,22
|BIST BALIKESİR
|45.907
|-0,99
|BIST BURSA
|137.481
|-2,37
|BIST DENIZLI
|81.643
|-2,29
|BIST ISTANBUL
|100.526
|-1,53
|BIST IZMIR
|141.529
|-1,76
|BIST KAYSERI
|354.472
|-3,08
|BIST KOCAELI
|246.714
|-1,83
|BIST KONYA
|60.563
|-2,07
|BIST TEKIRDAĞ
|189.022
|-2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA