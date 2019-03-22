22 Mart 2019, 13:40
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 186.487 -1,64 BIST ANKARA 120.518 -2,13 BIST ANTALYA 53.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%)
BIST ADANA 186.487 -1,64
BIST ANKARA 120.518 -2,13
BIST ANTALYA 53.320 -0,22
BIST BALIKESİR 45.907 -0,99
BIST BURSA 137.481 -2,37
BIST DENIZLI 81.643 -2,29
BIST ISTANBUL 100.526 -1,53
BIST IZMIR 141.529 -1,76
BIST KAYSERI 354.472 -3,08
BIST KOCAELI 246.714 -1,83
BIST KONYA 60.563 -2,07
BIST TEKIRDAĞ 189.022 -2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA