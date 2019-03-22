Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|182.500
|-3,74
|BIST ANKARA
|117.473
|-4,60
|BIST ANTALYA
|52.460
|-1,83
|BIST BALIKESİR
|45.455
|-1,97
|BIST BURSA
|134.828
|-4,25
|BIST DENIZLI
|80.152
|-4,08
|BIST ISTANBUL
|99.741
|-2,29
|BIST IZMIR
|139.344
|-3,28
|BIST KAYSERI
|348.914
|-4,60
|BIST KOCAELI
|247.534
|-1,51
|BIST KONYA
|59.280
|-4,14
|BIST TEKIRDAĞ
|185.358
|-4,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA