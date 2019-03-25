25 Mart 2019, 18:49
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.767 -0,40 BIST ANKARA 116.785 -0,59 BIST ANTALYA 52.630 0,32 BIST BALIKESİR 44.380 -2,36 BIST BURSA 134.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.767 -0,40
BIST ANKARA 116.785 -0,59
BIST ANTALYA 52.630 0,32
BIST BALIKESİR 44.380 -2,36
BIST BURSA 134.920 0,07
BIST DENIZLI 79.066 -1,35
BIST ISTANBUL 99.411 -0,33
BIST IZMIR 139.834 0,35
BIST KAYSERI 343.675 -1,50
BIST KOCAELI 251.767 1,71
BIST KONYA 58.471 -1,36
BIST TEKIRDAĞ 187.752 1,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA