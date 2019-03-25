Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.767
|-0,40
|BIST ANKARA
|116.785
|-0,59
|BIST ANTALYA
|52.630
|0,32
|BIST BALIKESİR
|44.380
|-2,36
|BIST BURSA
|134.920
|0,07
|BIST DENIZLI
|79.066
|-1,35
|BIST ISTANBUL
|99.411
|-0,33
|BIST IZMIR
|139.834
|0,35
|BIST KAYSERI
|343.675
|-1,50
|BIST KOCAELI
|251.767
|1,71
|BIST KONYA
|58.471
|-1,36
|BIST TEKIRDAĞ
|187.752
|1,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA