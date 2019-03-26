26 Mart 2019, 19:02
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.021 -1,51 BIST ANKARA 115.207 -1,35 BIST ANTALYA 52.636 0,01 BIST BALIKESİR 44.352 -0,06 BIST BURSA 130.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.021 -1,51
BIST ANKARA 115.207 -1,35
BIST ANTALYA 52.636 0,01
BIST BALIKESİR 44.352 -0,06
BIST BURSA 130.547 -3,24
BIST DENIZLI 77.986 -1,37
BIST ISTANBUL 97.017 -2,41
BIST IZMIR 138.220 -1,15
BIST KAYSERI 340.507 -0,92
BIST KOCAELI 249.108 -1,06
BIST KONYA 57.872 -1,02
BIST TEKIRDAĞ 184.689 -1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA