27 Mart 2019, 19:11
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.995 -3,92 BIST ANKARA 107.335 -6,83 BIST ANTALYA 50.626 -3,82 BIST BALIKESİR 42.032 -5,23 BIST BURSA 124.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 171.995 -3,92
BIST ANKARA 107.335 -6,83
BIST ANTALYA 50.626 -3,82
BIST BALIKESİR 42.032 -5,23
BIST BURSA 124.251 -4,82
BIST DENIZLI 74.744 -4,16
BIST ISTANBUL 91.705 -5,48
BIST IZMIR 134.725 -2,53
BIST KAYSERI 330.955 -2,81
BIST KOCAELI 237.142 -4,80
BIST KONYA 55.277 -4,48
BIST TEKIRDAĞ 177.541 -3,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA