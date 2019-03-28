Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|173.728
|1,01
|BIST ANKARA
|108.832
|1,40
|BIST ANTALYA
|50.768
|0,28
|BIST BALIKESİR
|42.469
|1,04
|BIST BURSA
|126.934
|2,16
|BIST DENIZLI
|75.211
|0,62
|BIST ISTANBUL
|91.552
|-0,17
|BIST IZMIR
|134.941
|0,16
|BIST KAYSERI
|340.497
|2,88
|BIST KOCAELI
|215.994
|-8,92
|BIST KONYA
|55.159
|-0,21
|BIST TEKIRDAĞ
|178.063
|0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA