Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.627
|1,67
|BIST ANKARA
|111.823
|2,75
|BIST ANTALYA
|51.736
|1,91
|BIST BALIKESİR
|43.052
|1,37
|BIST BURSA
|128.333
|1,10
|BIST DENIZLI
|76.246
|1,38
|BIST ISTANBUL
|92.534
|1,07
|BIST IZMIR
|136.438
|1,11
|BIST KAYSERI
|345.131
|1,36
|BIST KOCAELI
|216.891
|0,42
|BIST KONYA
|56.419
|2,28
|BIST TEKIRDAĞ
|183.603
|3,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA