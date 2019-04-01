Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.835
|2,38
|BIST ANKARA
|113.317
|1,34
|BIST ANTALYA
|51.850
|0,22
|BIST BALIKESİR
|43.517
|1,08
|BIST BURSA
|127.977
|-0,28
|BIST DENIZLI
|77.183
|1,23
|BIST ISTANBUL
|93.225
|0,75
|BIST IZMIR
|137.622
|0,87
|BIST KAYSERI
|343.583
|-0,45
|BIST KOCAELI
|223.967
|3,26
|BIST KONYA
|57.210
|1,40
|BIST TEKIRDAĞ
|184.486
|0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA