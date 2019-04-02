Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.962
|-0,48
|BIST ANKARA
|111.996
|-1,17
|BIST ANTALYA
|51.798
|-0,10
|BIST BALIKESİR
|43.943
|0,98
|BIST BURSA
|128.738
|0,59
|BIST DENIZLI
|77.886
|0,91
|BIST ISTANBUL
|93.129
|-0,10
|BIST IZMIR
|135.832
|-1,30
|BIST KAYSERI
|340.230
|-0,98
|BIST KOCAELI
|226.179
|0,99
|BIST KONYA
|57.306
|0,17
|BIST TEKIRDAĞ
|183.572
|-0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA