Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|182.943
|1,74
|BIST ANKARA
|115.888
|2,78
|BIST ANTALYA
|53.882
|1,42
|BIST BALIKESİR
|45.914
|2,90
|BIST BURSA
|136.511
|3,88
|BIST DENIZLI
|78.762
|1,09
|BIST ISTANBUL
|97.983
|4,17
|BIST IZMIR
|139.867
|2,84
|BIST KAYSERI
|354.913
|3,44
|BIST KOCAELI
|229.975
|2,27
|BIST KONYA
|58.438
|0,45
|BIST TEKIRDAĞ
|189.817
|3,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA