21.05.2019 18:58
»»

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 160.361 -3,18 BIST ANKARA 104.250 -1,23 BIST ANTALYA 44.784 -1,01 BIST BALIKESİR 47.000 1,05 BIST BURSA 118.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 160.361 -3,18
BIST ANKARA 104.250 -1,23
BIST ANTALYA 44.784 -1,01
BIST BALIKESİR 47.000 1,05
BIST BURSA 118.678 -1,22
BIST DENIZLI 74.042 -0,6
BIST ISTANBUL 86.833 -1,17
BIST IZMIR 135.251 -0,49
BIST KAYSERI 289.467 -0,94
BIST KOCAELI 207.080 -2,07
BIST KONYA 64.613 -1,08
BIST TEKIRDAĞ 204.468 1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA