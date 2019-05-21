Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|160.361
|-3,18
|BIST ANKARA
|104.250
|-1,23
|BIST ANTALYA
|44.784
|-1,01
|BIST BALIKESİR
|47.000
|1,05
|BIST BURSA
|118.678
|-1,22
|BIST DENIZLI
|74.042
|-0,6
|BIST ISTANBUL
|86.833
|-1,17
|BIST IZMIR
|135.251
|-0,49
|BIST KAYSERI
|289.467
|-0,94
|BIST KOCAELI
|207.080
|-2,07
|BIST KONYA
|64.613
|-1,08
|BIST TEKIRDAĞ
|204.468
|1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA