Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|154.359
|-3,74
|BIST ANKARA
|100.409
|-3,68
|BIST ANTALYA
|44.105
|-1,52
|BIST BALIKESİR
|46.067
|-1,99
|BIST BURSA
|113.587
|-4,29
|BIST DENIZLI
|71.469
|-3,48
|BIST ISTANBUL
|85.322
|-1,74
|BIST IZMIR
|131.837
|-2,52
|BIST KAYSERI
|284.606
|-1,68
|BIST KOCAELI
|204.929
|-1,04
|BIST KONYA
|63.472
|-1,77
|BIST TEKIRDAĞ
|195.522
|-4,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA