23.05.2019 18:40
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 157.662 2,14 BIST ANKARA 100.917 0,51 BIST ANTALYA 44.285 0,41 BIST BALIKESİR 45.406 -1,43 BIST BURSA 112.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 157.662 2,14
BIST ANKARA 100.917 0,51
BIST ANTALYA 44.285 0,41
BIST BALIKESİR 45.406 -1,43
BIST BURSA 112.929 -0,58
BIST DENIZLI 71.452 -0,02
BIST ISTANBUL 86.242 1,08
BIST IZMIR 130.967 -0,66
BIST KAYSERI 280.340 -1,50
BIST KOCAELI 206.272 0,66
BIST KONYA 62.596 -1,38
BIST TEKIRDAĞ 200.593 2,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA