Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|157.662
|2,14
|BIST ANKARA
|100.917
|0,51
|BIST ANTALYA
|44.285
|0,41
|BIST BALIKESİR
|45.406
|-1,43
|BIST BURSA
|112.929
|-0,58
|BIST DENIZLI
|71.452
|-0,02
|BIST ISTANBUL
|86.242
|1,08
|BIST IZMIR
|130.967
|-0,66
|BIST KAYSERI
|280.340
|-1,50
|BIST KOCAELI
|206.272
|0,66
|BIST KONYA
|62.596
|-1,38
|BIST TEKIRDAĞ
|200.593
|2,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA