Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.268
|10,53
|BIST ANKARA
|102.892
|1,96
|BIST ANTALYA
|44.505
|0,50
|BIST BALIKESİR
|46.424
|2,24
|BIST BURSA
|115.185
|2,00
|BIST DENIZLI
|73.322
|2,62
|BIST ISTANBUL
|87.536
|1,50
|BIST IZMIR
|135.037
|3,11
|BIST KAYSERI
|281.775
|0,51
|BIST KOCAELI
|207.958
|0,82
|BIST KONYA
|62.908
|0,50
|BIST TEKIRDAĞ
|201.679
|0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA