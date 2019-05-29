Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.321
|0,40
|BIST ANKARA
|104.282
|-0,30
|BIST ANTALYA
|44.323
|-1,05
|BIST BALIKESİR
|47.176
|-0,47
|BIST BURSA
|117.585
|-0,23
|BIST DENIZLI
|72.405
|-3,31
|BIST ISTANBUL
|89.673
|1,15
|BIST IZMIR
|135.566
|0,40
|BIST KAYSERI
|275.806
|-0,16
|BIST KOCAELI
|210.562
|0,55
|BIST KONYA
|61.161
|-0,52
|BIST TEKIRDAĞ
|206.768
|-0,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA