Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.164
|1,61
|BIST ANKARA
|107.981
|3,55
|BIST ANTALYA
|44.977
|1,48
|BIST BALIKESİR
|48.032
|1,81
|BIST BURSA
|120.063
|2,11
|BIST DENIZLI
|73.430
|1,42
|BIST ISTANBUL
|91.986
|2,58
|BIST IZMIR
|138.906
|2,46
|BIST KAYSERI
|280.331
|1,64
|BIST KOCAELI
|217.773
|3,42
|BIST KONYA
|61.927
|1,25
|BIST TEKIRDAĞ
|207.427
|0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul
, Ekonomi