03.06.2019 14:23
Haberler» Ekonomi » Haber

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.980 -1,13 BIST ANKARA 109.720 0,14 BIST ANTALYA 45.596 0,91 BIST BALIKESİR 48.530 -0,08 BIST BURSA 120.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.980 -1,13
BIST ANKARA 109.720 0,14
BIST ANTALYA 45.596 0,91
BIST BALIKESİR 48.530 -0,08
BIST BURSA 120.736 -1,21
BIST DENIZLI 73.297 -0,52
BIST ISTANBUL 92.682 0,37
BIST IZMIR 141.259 0,54
BIST KAYSERI 291.030 1,84
BIST KOCAELI 223.505 -1,51
BIST KONYA 63.212 -0,07
BIST TEKIRDAĞ 207.944 -0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi