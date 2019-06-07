Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.132
|1,20
|BIST ANKARA
|112.829
|2,83
|BIST ANTALYA
|46.651
|2,32
|BIST BALIKESİR
|49.821
|2,66
|BIST BURSA
|125.721
|4,13
|BIST DENIZLI
|74.296
|1,36
|BIST ISTANBUL
|96.602
|4,23
|BIST IZMIR
|144.301
|2,15
|BIST KAYSERI
|297.216
|2,13
|BIST KOCAELI
|224.118
|0,27
|BIST KONYA
|63.360
|0,23
|BIST TEKIRDAĞ
|209.469
|0,73
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul
, Ekonomi