Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|191.313
|5,62
|BIST ANKARA
|114.183
|1,20
|BIST ANTALYA
|47.213
|1,20
|BIST BALIKESİR
|50.514
|1,39
|BIST BURSA
|127.519
|1,43
|BIST DENIZLI
|76.283
|2,68
|BIST ISTANBUL
|96.436
|-0,17
|BIST IZMIR
|147.680
|2,34
|BIST KAYSERI
|301.776
|1,53
|BIST KOCAELI
|223.463
|-0,29
|BIST KONYA
|64.896
|2,42
|BIST TEKIRDAĞ
|215.577
|2,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul
, Ekonomi