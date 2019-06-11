Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|187.630
|-1,93
|BIST ANKARA
|112.014
|-1,90
|BIST ANTALYA
|46.469
|-1,58
|BIST BALIKESİR
|50.276
|-0,47
|BIST BURSA
|126.906
|-0,48
|BIST DENIZLI
|76.038
|-0,32
|BIST ISTANBUL
|94.751
|-1,75
|BIST IZMIR
|145.766
|-1,30
|BIST KAYSERI
|296.544
|-1,73
|BIST KOCAELI
|220.696
|-1,24
|BIST KONYA
|64.158
|-1,14
|BIST TEKIRDAĞ
|210.593
|-2,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul
, Ekonomi