12.06.2019 13:21
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.883 0,67 BIST ANKARA 113.159 1,02 BIST ANTALYA 47.318 1,83 BIST BALIKESİR 50.229 -0,09 BIST BURSA 128.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA188.8830,67
BIST ANKARA113.1591,02
BIST ANTALYA47.3181,83
BIST BALIKESİR50.229-0,09
BIST BURSA128.0750,92
BIST DENIZLI76.3860,46
BIST ISTANBUL95.6220,92
BIST IZMIR147.9381,49
BIST KAYSERI295.112-0,48
BIST KOCAELI219.776-0,42
BIST KONYA64.2340,12
BIST TEKIRDAĞ211.9760,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.
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Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi