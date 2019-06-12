12.06.2019 18:37
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.596 -0,02 BIST ANKARA 113.490 1,32 BIST ANTALYA 46.882 0,89 BIST BALIKESİR 49.802 -0,94 BIST BURSA 128.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA187.596-0,02
BIST ANKARA113.4901,32
BIST ANTALYA46.8820,89
BIST BALIKESİR49.802-0,94
BIST BURSA128.5861,32
BIST DENIZLI76.8371,05
BIST ISTANBUL95.0850,35
BIST IZMIR147.5201,20
BIST KAYSERI297.1080,19
BIST KOCAELI217.932-1,25
BIST KONYA64.3860,36
BIST TEKIRDAĞ209.671-0,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi