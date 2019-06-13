13.06.2019 18:36
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.578 -2,67 BIST ANKARA 110.524 -2,61 BIST ANTALYA 48.613 3,69 BIST BALIKESİR 48.279 -3,06 BIST BURSA 124.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA182.578-2,67
BIST ANKARA110.524-2,61
BIST ANTALYA48.6133,69
BIST BALIKESİR48.279-3,06
BIST BURSA124.802-2,94
BIST DENIZLI75.108-2,25
BIST ISTANBUL92.871-2,33
BIST IZMIR146.268-0,85
BIST KAYSERI290.302-2,29
BIST KOCAELI214.341-1,65
BIST KONYA63.409-1,52
BIST TEKIRDAĞ202.655-3,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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