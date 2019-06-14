14.06.2019 18:38
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.837 4,52 BIST ANKARA 110.140 -0,35 BIST ANTALYA 47.097 -3,12 BIST BALIKESİR 48.643 0,75 BIST BURSA 125.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA190.8374,52
BIST ANKARA110.140-0,35
BIST ANTALYA47.097-3,12
BIST BALIKESİR48.6430,75
BIST BURSA125.8870,87
BIST DENIZLI74.388-0,96
BIST ISTANBUL93.8761,08
BIST IZMIR147.0110,51
BIST KAYSERI292.3100,69
BIST KOCAELI213.071-0,59
BIST KONYA62.793-0,97
BIST TEKIRDAĞ208.5652,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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