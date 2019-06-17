Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.517
|-2,79
|BIST ANKARA
|111.873
|1,57
|BIST ANTALYA
|47.720
|1,32
|BIST BALIKESİR
|49.101
|0,94
|BIST BURSA
|128.466
|2,05
|BIST DENIZLI
|75.219
|1,12
|BIST ISTANBUL
|95.120
|1,32
|BIST IZMIR
|149.748
|1,86
|BIST KAYSERI
|294.391
|0,71
|BIST KOCAELI
|215.726
|1,25
|BIST KONYA
|63.822
|1,64
|BIST TEKIRDAĞ
|209.212
|0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)