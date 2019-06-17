17.06.2019 18:35
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.517 -2,79 BIST ANKARA 111.873 1,57 BIST ANTALYA 47.720 1,32 BIST BALIKESİR 49.101 0,94 BIST BURSA 128.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA185.517-2,79
BIST ANKARA111.8731,57
BIST ANTALYA47.7201,32
BIST BALIKESİR49.1010,94
BIST BURSA128.4662,05
BIST DENIZLI75.2191,12
BIST ISTANBUL95.1201,32
BIST IZMIR149.7481,86
BIST KAYSERI294.3910,71
BIST KOCAELI215.7261,25
BIST KONYA63.8221,64
BIST TEKIRDAĞ209.2120,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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