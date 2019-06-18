18.06.2019 18:36
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.051 1,37 BIST ANKARA 114.259 2,13 BIST ANTALYA 47.922 0,42 BIST BALIKESİR 49.682 1,18 BIST BURSA 131.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA188.0511,37
BIST ANKARA114.2592,13
BIST ANTALYA47.9220,42
BIST BALIKESİR49.6821,18
BIST BURSA131.2592,17
BIST DENIZLI76.4631,65
BIST ISTANBUL97.3472,34
BIST IZMIR150.2090,31
BIST KAYSERI300.9742,24
BIST KOCAELI218.6381,35
BIST KONYA64.6681,33
BIST TEKIRDAĞ212.7131,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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