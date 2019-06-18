Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|188.051
|1,37
|BIST ANKARA
|114.259
|2,13
|BIST ANTALYA
|47.922
|0,42
|BIST BALIKESİR
|49.682
|1,18
|BIST BURSA
|131.259
|2,17
|BIST DENIZLI
|76.463
|1,65
|BIST ISTANBUL
|97.347
|2,34
|BIST IZMIR
|150.209
|0,31
|BIST KAYSERI
|300.974
|2,24
|BIST KOCAELI
|218.638
|1,35
|BIST KONYA
|64.668
|1,33
|BIST TEKIRDAĞ
|212.713
|1,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)