19.06.2019 18:47
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.184 -2,06 BIST ANKARA 112.115 -1,88 BIST ANTALYA 47.382 -1,13 BIST BALIKESİR 49.709 0,05 BIST BURSA 131.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA184.184-2,06
BIST ANKARA112.115-1,88
BIST ANTALYA47.382-1,13
BIST BALIKESİR49.7090,05
BIST BURSA131.6850,32
BIST DENIZLI75.797-0,87
BIST ISTANBUL97.089-0,26
BIST IZMIR148.341-1,24
BIST KAYSERI298.680-0,76
BIST KOCAELI217.028-0,74
BIST KONYA64.8790,33
BIST TEKIRDAĞ209.060-1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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