Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.184
|-2,06
|BIST ANKARA
|112.115
|-1,88
|BIST ANTALYA
|47.382
|-1,13
|BIST BALIKESİR
|49.709
|0,05
|BIST BURSA
|131.685
|0,32
|BIST DENIZLI
|75.797
|-0,87
|BIST ISTANBUL
|97.089
|-0,26
|BIST IZMIR
|148.341
|-1,24
|BIST KAYSERI
|298.680
|-0,76
|BIST KOCAELI
|217.028
|-0,74
|BIST KONYA
|64.879
|0,33
|BIST TEKIRDAĞ
|209.060
|-1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)