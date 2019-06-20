20.06.2019 18:45
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.650 -1,38 BIST ANKARA 112.291 0,16 BIST ANTALYA 47.435 0,11 BIST BALIKESİR 50.172 0,93 BIST BURSA 131.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA181.650-1,38
BIST ANKARA112.2910,16
BIST ANTALYA47.4350,11
BIST BALIKESİR50.1720,93
BIST BURSA131.7840,08
BIST DENIZLI76.8821,43
BIST ISTANBUL96.856-0,24
BIST IZMIR149.2210,59
BIST KAYSERI295.677-1,01
BIST KOCAELI212.747-1,97
BIST KONYA66.1762,00
BIST TEKIRDAĞ207.487-0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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