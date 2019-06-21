Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|188.503
|3,77
|BIST ANKARA
|111.607
|-0,61
|BIST ANTALYA
|46.978
|-0,96
|BIST BALIKESİR
|50.397
|0,45
|BIST BURSA
|130.608
|-0,89
|BIST DENIZLI
|76.283
|-0,78
|BIST ISTANBUL
|96.709
|-0,15
|BIST IZMIR
|149.465
|0,16
|BIST KAYSERI
|296.223
|0,18
|BIST KOCAELI
|211.468
|-0,60
|BIST KONYA
|66.970
|1,20
|BIST TEKIRDAĞ
|204.301
|-1,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)