21.06.2019 18:43
Haberler » Ekonomi » Haber

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.503 3,77 BIST ANKARA 111.607 -0,61 BIST ANTALYA 46.978 -0,96 BIST BALIKESİR 50.397 0,45 BIST BURSA 130.

Borsa İstanbul 'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA188.5033,77
BIST ANKARA111.607-0,61
BIST ANTALYA46.978-0,96
BIST BALIKESİR50.3970,45
BIST BURSA130.608-0,89
BIST DENIZLI76.283-0,78
BIST ISTANBUL96.709-0,15
BIST IZMIR149.4650,16
BIST KAYSERI296.2230,18
BIST KOCAELI211.468-0,60
BIST KONYA66.9701,20
BIST TEKIRDAĞ204.301-1,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
20:17 Hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
20:16 "Suriye Krizinde KOBİ'ler, Bölge Ekonomisine Entegrasyon" konferansı
20:12 Avrupa borsalarında ABD ve İran gerilimi etkisi
19:33 Avrupa borsalarında ABD ve İran gerilimi etkisi
18:51 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:51 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:47 Borsada işlem hacmi sıralaması